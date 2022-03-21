Новосибирск, 21 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Новосибирске платёжные карты российских банков продолжают работать в нормальном режиме. Об этом сообщили в мэрии города.

Mironline.ru Платежные карты «Мир»

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«Платёжные документы международных платёжных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжают работать в нормальном режиме до окончания срока их действия, указанного на карте, — уточнили в городской администрации. — По ним можно совершать без ограничений любые операции на территории России».

В мэрии подчеркнули, что по картам системы «Мир» также доступны любые операции.