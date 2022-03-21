Стокгольм, 21 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. 20 марта в шведском Гетеборге встретились два лучших фридайвера из Скандинавии Рами Бладлав и Вальдемар Карлссон, чтобы узнать, кто из них поставит новый рекорд по задержке дыхания под водой. О результате состязания сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Победителем оказался швед Рами Брадлав, который поставил рекорд не только для Швеции, но и всей Скандинавии. Спортсмену удалось задержать дыхание под водой на 9 минут и 17 секунд.

«А целью было задержать дыхание на 10 минут», — поделился улыбающийся фридайвер в интервью SVT после окончания мероприятия.

До 20 марта рекорд по задержке дыхания среди спортсменов из всей Скандинавии составлял 9 минут и 8 секунд и принадлежал Рами Бладлаву.

Журналисты пишут, что Вальдемар Карлссон не так сильно отстал от Брадлава — он пробыл под водой 9 минут и две секунды.