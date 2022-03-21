Москва, , 10:50 — REGNUM Сегодня, 21 марта, в Москве начался досрочный период проведения единого государственного экзамена. ЕГЭ досрочно будут сдавать более 3 тысяч человек, сообщается на портале мэра столицы.

Досрочны ЕГЕ сдают выпускники прошлых лет и 400 выпускников 2022 года, не имеющие академическую задолженность и в полном объеме выполнившие учебный план. В первый день прошли экзамены по литературе, химии и географии.

В Москве досрочный период проведения ЕГЭ продлится до 18 апреля. Следующий экзамен — по русскому языку — состоится 24 марта. Основной период сдачи выпускных экзаменов пройдет с 26 мая по 2 июля.

Как сообщало, в Москве заявления на участие в ЕГЭ в 2022 году подали более 86 тыс. человек, из них 69 тыс. — выпускники текущего года.

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