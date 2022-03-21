Ижевск, 21 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Индивидуальный предприниматель из Глазова обратился в полицию, сообщив о хищении денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Мешки с сахаром

По словам пострадавшего, на одном из сайтов он увидел объявление о продаже сахара в Пермском крае. Он договорился о поставке продукции в торговые точки в Глазове, а затем несколькими платежами перевел на указанный продавцом счет 465 тыс. рублей. Но сахар так и не получил, после перевода денег «продавец» перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, житель Нижнего Тагила Свердловской области стал жертвой мошенников. Ему обещали солидный заработок. В итоге мужчина лишился 2,5 млн рублей.

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