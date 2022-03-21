Хельсинки, , 10:53 — REGNUM 20 марта газета Financial Times опубликовала интервью с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в котором глава государства дал подробный комментарий о состоянии дел в финской политике безопасности.

Саули Ниинистё The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

«Отправной точкой является то, что мы сейчас смотрим, как изменить ее», — заявил Ниинистё.

По его словам, кризис в области безопасности, с которым сейчас столкнулась Европа, предлагает Финляндии две альтернативы: кардинальный поворот и отказ от нейтралитета, то есть членство в НАТО, или продолжение действующего курса, а именно углубление военного сотрудничества с США и Швецией.

Как отмечают журналисты шведского новостного портала Omni, в статье Financial Times говорилось, что Ниинистё рассматривал заявку НАТО как «серьезный риск» эскалации ситуации в области безопасностью в Европе. Но позже на странице в соцсети Twitter Ниинистё пояснил, что он имел в виду риск эскалации в более общем плане и что он не связывает возможную эскалацию с действиями Финляндии и ее руководства.