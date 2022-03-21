Сеул, , 10:48 — REGNUM 20 марта избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о переносе своей администрации в здание министерства обороны, расположенного в столичном муниципальном округе Ёнсан. Об этом сообщает KBS.

Юн Сок Ёль Spo.go.kr

Согласно опубликованным данным, избранный президент планирует переехать в новый офис 10 мая, сразу после инаугурации, а нынешнюю администрацию и резиденцию главы государства «Голубой дом» (Чхонвадэ) сразу же открыть для публики.

Напомним, что перенос администрации входил в перечень предвыборных обещаний Юн Сок Ёля.

По оценкам, переезд в комплекс министерства обороны обойдётся в 40 млрд вон (~$33 млн). Переезд в здание министерства иностранных дел обошёлся бы вдвое дороже.

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