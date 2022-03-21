Воронеж, 21 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Приговор по громкому уголовному делу об убийстве учительницы в Воронеже в феврале 2021 года вынес Воронежский областной суд 21 марта, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник областного прокурора Михаил Усов.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

32-летний уроженец Луганска Артём Селютин признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей») и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»).

Судом и следствием установлено, что в феврале 2021 года в вечернее время на Московском проспекте Селютин с ножом напал на школьную учительницу, которая шла от остановки домой. Он нанёс женщине не менее 16 ножевых ранений. Добычей его стало имущество на сумму около 30 тысяч рублей. Учительница от полученных ранений умерла на месте происшествия, преступник скрылся.

Личность подозреваемого оперативно установили правоохранители, он был задержан уже в Ростовской области.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя прокуратуры области и назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу родственников погибшей взыскано три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда — по одному миллиону на каждого из троих потерпевших. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение десяти дней.