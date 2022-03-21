Москва, , 10:47 — REGNUM В условиях осмысления ущерба от антироссийских санкций в Европе Польша «побежала впереди разогнавшегося паровоза». Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«О Польше. Пока Европа мучительно осознает, какой ущерб нанесут ей антироссийские санкции, впереди разогнавшегося паровоза, как всегда, побежала самая любимая наша европейская страна. В буквальном смысле. Премьер-министр Матеуш Моравецкий вместе с вице-премьером Качиньским, а также премьерами Чехии и Словении съездил в Киев на особо охраняемом поезде. Почти как Ильич в бронированном вагоне на германские денежки», — написал Медведев.

По его словам, польские власти «пообщались с Зеленским, сулили дружбу и помощь»: «Врали, конечно. Вернувшись, Моравецкий торжественно объявил о разработке программы «дерусификации польской и европейской экономики». Отважно уточнив, что «это, возможно, и будет дорого стоить».

По его словам, польский премьер оказался «абсолютно и полностью прав»: «Дорого и бессмысленно. Но Польша с затратами может уже не считаться. Всё, что она могла проиграть из-за собственной многолетней патологической русофобии, уже потеряно. Так что теперь, как говорят любимые соседи поляков, «сгорел сарай — гори и хата».