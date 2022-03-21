Южно-Сахалинск, 21 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. На Сахалине в убийстве 48-летнего мужчины подозревается 28-летняя жительница посёлка Смирных. На женщину возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Maarten Van Damme Нож

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Предполагается, что потерпевший являлся знакомым сожителя подозреваемой. Накануне они все вместе распивали алкоголь и мужчина неоднократно оскорблял женщину. На утро, когда хозяйка занималась уборкой и приготовлением пищи, потерпевший вновь начал её оскорблять. Подозреваемая не выдержала к себе такого отношения и нанесла обидчику удар ножом. Мужчина скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, верховный суд Калмыкии вынес приговор убийце, который совершил преступления под видом медицинского работника.