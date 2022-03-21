Москва, 21 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинского врача, руководителя проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба СК.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

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Друзенко в прямом эфире украинского канала призывал к насилию в отношении российских солдат, оказавшихся в украинском плену. Он дал указание врачам госпиталей, в которых оказались российские военнослужащие.

«Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности», — заявили в СК.