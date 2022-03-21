Казань, 21 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В столице Татарии задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении и изготовлении наркотических средств. Мужчину заключили под стражу, сообщает МВД по РТ.

Idea.ru Задержание преступника

Оперативники задержали жителя Казани 10 марта у подъезда одного из домов по улице Дубравная. Полицейские заподозрили его в причастности к незаконному хранению и изготовлению наркотических средств. При досмотре у мужчины изъяли зип-пакет с белым веществом. Экспертиза установила, что данное средством массой 89,5 граммов является наркотическим.

При обыске по месту жительства подозреваемого обнаружили еще 61,6 граммов запрещенного вещества и большое количество различных приспособлений для изготовления наркотиков.

Задержанный во всем сознался и признал вину. Мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4. ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в конце 2021 года в лесополосе рядом с автодорогой в Рыбно-Слободском районе Татарии оперативники обнаружили закладку наркотических средств общей массой около 10 килограммов.

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