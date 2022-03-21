Новосибирск, 21 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 14 по 20 марта произошло 90 пожаров. Такие данные ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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«В результате возгораний в быту один человек получил травмы, двое погибли», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что большинство происшествий происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности, в том числе при неосторожном обращении с огнём.