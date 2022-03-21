Калуга, 21 марта 2022, 10:52 — REGNUM Государственное предприятие «Калугафармация» оперативно доставило в регион 1440 упаковок препарата по лечению щитовидной железы «Левотираксин», которого в предыдущие дни не хватало в аптеках. Об этом 21 марта заявил на заседании регионального правительства министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В настоящее время на складе «Калугафармации» сформирован трёхмесячный запас основных препаратов и шестимесячный запас жизненно необходимых препаратов, в том числе — инсулинов для льготного обеспечения больных сахарным диабетом.
Губернатор области Владислав Шапша поручил держать на контроле лекарственное обеспечение региона.
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