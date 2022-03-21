Чита, 21 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Правительство Забайкальского края известило о намерении передавать КГСАУ «Забайкаллесхоз» пострадавшие от пожаров лесные участки. Подробности 21 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

По словам заместителя председателя регионального правительства Алексея Кошелева, ранее было принято распоряжение губернатора, которое приостанавливало заключение договоров купли-продажи лесных насаждений и заготовки древесины на них в коммерческих целях.

«С этого года мы будем предоставлять эти участки только КГСАУ «Забайкаллесхоз». Это поможет решить, актуальный вопрос заготовки дров, а также санитарной очистки гарей на пострадавших от пожаров лесных участках», — пояснил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь лесного фонда в Забайкальском крае составляет свыше 32 миллионов гектаров. Только за 2019 год год огонь уничтожил более полумиллиона гектаров «зелёной зоны». За лесные возгорания наказаны почти 500 жителей региона, в общей сложности они заплатили более одного миллиона рублей штрафов.

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