Донецк, 21 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Из Ясиноватой к северу от Донецка на территорию России 21 марта эвакуировали 42 человека, в том числе 17 детей, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Wikimedia Ясиноватая

«Сегодня, 21 марта, из Ясиноватой на территорию Российской Федерации эвакуированы 42 человека, в том числе 17 детей», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, а прошедшие сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики эвакуированы 466 человек, в том числе 89 детей.

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