В Россию из Ясиноватой эвакуировали более 40 человек
Донецк, 21 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Из Ясиноватой к северу от Донецка на территорию России 21 марта эвакуировали 42 человека, в том числе 17 детей, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
Wikimedia
Ясиноватая
«Сегодня, 21 марта, из Ясиноватой на территорию Российской Федерации эвакуированы 42 человека, в том числе 17 детей», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, а прошедшие сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики эвакуированы 466 человек, в том числе 89 детей.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Читайте также: За сутки из Мариуполя в ДНР эвакуировали 466 человек