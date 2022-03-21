Москва, 21 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Приватизационные торги, в рамках которых хотели реализовать акции Центрального конструкторско-технологического института, не состоялись. Желающих приобрести 100% уставного капитала АО за 109 млн рублей не нашлось, передаёт ИА REGNUM.

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«Признать аукцион несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок», — отмечается в документе.

Напомним, лот представляет собой 4 039 обыкновенных акций номинальной стоимостью 4 039 000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на продажу выставлены также акции типографий, племенных заводов, предприятий ВПК и так далее.