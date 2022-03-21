Херсон, 21 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Группу радикальных украинских экстремистов обезвредили в Херсоне, сообщает 21 марта RT.

Raimon Ribera Экстремист

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Радикалы готовили нападения на российских военнослужащих. При обысках у членов группы нашли экстремистскую символику, наркотики и подготовленные к атаке «коктейли Молотова».

Задержанные рассказали, что к экстремистским действиям их подтолкнули на телеграм-каналах, подконтрольных СБУ.

Отмечается, что члены группы оказались увлечены различными радикальными идеями, противоречащими друг другу. В их числе фашизм и антифашизм, сатанизм и религиозные течения.