Якутск, 21 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Горадминистрацию столицы Якутии переводят на круглосуточный режим работы. Чиновникам также поручено сократить и минимизировать процессную деятельность, сообщил глава города Евгений Григорьев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

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«Должна быть четкая мобилизация, личная ответственность руководителей, быстрое и эффективное принятие решений», — отметил мэр.

Такое распоряжение он сделал на городской планёрке. МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» поручено разобраться по жалобам населения к пункту передержки безнадзорных животных. Обсуждались также подготовка к мероприятиям в честь 100-летия со дня образования республики и проблема очистки снега.

Как сообщало ИА REGNUM, работу всех ведомств в правительстве Якутии и муниципалитетах намерены сделать бесперебойной. Соответствующее распоряжение сделал на совещании по обеспечению социально-экономической безопасности республики её глава Айсен Николаев.