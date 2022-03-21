Нейпьидо, , 10:37 — REGNUM Мьянма возобновит ряд международных рейсов 17 апреля 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Самолет iphotocommerce

Это решение снимет запрет на въезд иностранных туристов в Мьянму, который вступил в силу два года назад.

«Мы откроем все международные рейсы 17 апреля и сможем летать в обычном режиме», — заявили в национальном комитете по профилактике, контролю и лечению коронавирусных заболеваний.

Возобновление международных рейсов призвано стимулировать сектор туристического бизнеса страны. Посетителям предложат пройти карантин и два ПЦР-теста.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен планирует 21 марта выступить с заявлением о том, что американская администрация считает «геноцидом» действия властей Мьянмы в отношении представителей народности рохинджа.

Читайте ранее в этом сюжете: США назовут действия властей Мьянмы «геноцидом» — Reuters