Новости сюжета
«Цены на продукты питания в магазинах РФ»
Талибы* арестовали трёх человек за контрабанду оружия в Пакистастан
*Талибы — запрещённая в России организация
Шаран,
21 марта 2022, 10:35 — REGNUM Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Пактика сообщили, что они арестовали трёх человек по обвинению в контрабанде 16 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Незаконное оружие
Цитата из видео https://32.мвд.рф/
СМИ, близкие к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили, что задержанные намеревались переправить оружие в Пакистан.
Читайте также: Два человека задержаны в Кандагаре за контрабанду оружия в Пакистан
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пограничники в Кандагаре заявили, что арестовали двух человек. Они были задержаны 19 марта при попытке переправить большое количество оружия в Пакистан.
История вопроса
Незаконное пересечение границы товарами и ценностями наносит ущерб экономике. Некоторые страны, в которых контрабандные потоки являются частью дохода как населения, так и политической элиты не заинтересованы в борьбе с этим незаконным явлением.
Реальная борьба с нелегальными товарными потоками начинается в следующих случаях: при переделе сфер влияния, перераспределении ресурсов от одних элитных групп к другим, при обострении межгосударственных отношений, при увеличении угрозы безопасности и так далее.