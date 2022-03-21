* Талибы — запрещённая в России организация

Шаран, Афганистан, 21 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Пактика сообщили, что они арестовали трёх человек по обвинению в контрабанде 16 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Цитата из видео https://32.мвд.рф/ Незаконное оружие

СМИ, близкие к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили, что задержанные намеревались переправить оружие в Пакистан.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пограничники в Кандагаре заявили, что арестовали двух человек. Они были задержаны 19 марта при попытке переправить большое количество оружия в Пакистан.