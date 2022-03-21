Новосибирск, , 10:34 — REGNUM В Новосибирской области активизировались мошенники, которые, представляясь сотрудниками МЧС России, предлагают недорогие пожарные извещатели по высоким ценам. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Пожарный извещатель Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Аферисты убеждают доверчивых граждан, в основном пенсионеров, в необходимости покупки автономного пожарного извещатателя, цену на который завысили в десятки раз по сравнению со среднерыночной стоимостью, — уточнили в МЧС РФ. — Причём они идут на различные хитрости — предлагают купить с хорошей скидкой по акции, либо бесплатно установить прибор, но с платным его обслуживанием».

В ведомстве предупредили, что сотрудники регионального управления МЧС России не оказывают никаких платных услуг. Новосибирцев просят быть бдительными.