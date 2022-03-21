Луганск, , 10:34 — REGNUM Украинские боевики в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) за прошедшие сутки потеряли 60 человек, сообщили 21 марта в оборонном ведомстве ЛНР.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В ходе боестолкновений… за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 60 человек личного состава; две боевые машины пехоты; один бронетранспортер; шесть единиц автомобильной техники; два миномета калибра 120 миллиметров; три единицы ПТРК (противотанковые ракетные комплексы)», — говорится в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства добавил, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.