Луганск, 21 марта 2022, 10:34 — REGNUM Украинские боевики в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) за прошедшие сутки потеряли 60 человек, сообщили 21 марта в оборонном ведомстве ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства добавил, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.