Москва, , 10:33 — REGNUM По итогам торгов 18 марта рубль укрепился к британскому фунту, при этом сдав позиции доллару и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Евро и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пара доллар/рубль повысилась на 1,62%, до 104,82 руб., евро/рубль — на 0,95%, до 114,80 руб. Пара фунт/рубль — снизилась на 1,15%, до 134 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. В начале дневной сессии курс доллара снижался до 101,70 руб. Рубль укреплялся недолго. На вечерней сессии он подешевел к доллару и евро, так как участники рынка закрывали позиции перед выходными днями.

На дневной сессии фокус внимания трейдеров был направлен на заседание ЦБ России. Банк России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.

Регулятор считает, что повышение ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.

ЦБ РФ удерживает ставку на высоком уровне, чтобы ограничить рост инфляции и ослабление нацвалюты. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка. Дальнейшие действия ЦБ будут зависеть от того, как российская экономика адаптируется к новым условиям.

Игроки довольно нейтрально отнеслись к решению регулятора. По итогам дня рубль не сильно сдал позиции на американской сессии. Все-таки выплата купонного дохода по облигациям Минфина РФ по-прежнему оказывает поддержку.

Держатели двух российских еврооблигаций, купонные платежи по которым должны были быть осуществлены на этой неделе, заявили, что получили выплаты в долларах.

Сегодня, 21 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Основное валюты показывают смешанную динамику на Форекс. Фьючерсы на американские индексы корректируются после пятничного роста.

Пара доллар/рубль находится несколько дней в нисходящем локальном тренде. Поддержкой для покупателей выступает уровень 100 руб.

Торговые объемы на рынке остаются низкими. Инвесторы находятся в ожидании позитивных новостей по переговорам между Россией и Украиной.

Сегодня на Мосбирже возобновятся торги в сегменте ОФЗ. Банк России выступит покупателем, чтобы «предотвратить избыточную волатильность и обеспечить ликвидность на рынке во время возобновления торгов.

По словам Набиуллиной, после стабилизации ситуации на финансовых рынках ЦБ продаст портфель облигаций. Если первый день торгов по облигациям пройдет спокойно, то курс доллара может на время упасть ниже 100 руб.

Сегодня на торгах Московской биржи, по данным на 10:14 по мск, курс доллара вырос на 66 копеек, до 105,37 рубля, курс евро — на 1 рубль, до 115,80 рубля.

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