Белгород, , 11:34 — REGNUM Две крупные сельскохозяйственные ярмарки прошли в Белгороде и Старом Осколе 19 и 20 марта. Площадки посетили порядка 35 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе правительства Белгородской области.

Яйца куриные

По данным министерства сельского хозяйства региона, на ярмарках было реализовано свыше 110 тонн продукции. Свои товары представили крупные предприятия, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств не только из Белгородской, но и Ростовской, Курской, Воронежской, Орловской и Липецкой областей.

«Мы хотим максимально привлечь производителей продуктов питания для того, чтобы убрать наценку через посредников. Приехал фермер в Белгород или Старый Оскол, отторговался по цене производителя. Я надеюсь, таким способом мы повлияем на цены. Хотя, безусловно, это только первый шаг. Все вопросы с ценами мы не решим, но активно ищем возможности сокращения стоимости продуктов питания по всем направлениям», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Власти признали опыт проведения ярмарок успешным, подобные мероприятия решено проводить еженедельно вплоть до существенного потепления.