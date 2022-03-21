Белгород, 21 марта 2022, 11:34 — REGNUM Две крупные сельскохозяйственные ярмарки прошли в Белгороде и Старом Осколе 19 и 20 марта. Площадки посетили порядка 35 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе правительства Белгородской области.
По данным министерства сельского хозяйства региона, на ярмарках было реализовано свыше 110 тонн продукции. Свои товары представили крупные предприятия, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств не только из Белгородской, но и Ростовской, Курской, Воронежской, Орловской и Липецкой областей.
Власти признали опыт проведения ярмарок успешным, подобные мероприятия решено проводить еженедельно вплоть до существенного потепления.