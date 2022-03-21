Тюмень, 21 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Тюмени Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу группы лиц, которые обвиняются в крупном мошенничестве с федеральными землями. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Земля

По версии следствия, используя служебное положение, пятеро обвиняемых по подложным документам обращали федеральные земли в свою пользу и продавали земельные участки. Предварительный ущерб государству составил более 100 млн рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Обвиняемые арестованы до середины мая.

По информации тюменских СМИ, в преступную группу входят руководитель службы безопасности Тюменского госуниверситета и руководитель отдела управления земельным фондом регионального управления Росимущества.