Новосибирская область, 21 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Культура» в посёлке Мирный Тогучинского района Новосибирской области с нуля возвели новый Дом культуры. Как сообщает сайт областного министерства культуры, прежде творческие мероприятия проходили в помещении школы и на летней сцене. В новом здании для занятий творчеством есть всё необходимое — световое и звуковое оборудование, театральные кресла, компьютерная техника и библиотека.

Цитата сайта mk.nso.ru Новосибирская область. Построенный по нацпроекту дом культуры начал работу в Тогучинском районе

Заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов подчеркнул, что это четвёртое культурно-досуговое учреждение, построенное в рамках нацпроекта «Культура» в регионе, и первое — разработанное по типовому проекту на 50 мест:

«В посёлке Мирный появилось уютное и красивое пространство. Хотелось бы, чтобы поводы приходить сюда были радостными — проводить вместе время, заниматься творчеством, читать. Пусть строительство Дома культуры станет новым этапом в развитии посёлка Мирный».

Появление нового дома культуры позволит детям и взрослым заниматься творчеством, изобразительным искусством и хореографией. Предусмотрено в новом здании и помещение для библиотеки. Учреждение культуры оснащено всем необходимым для организации культурно-досуговой деятельности на высоком уровне: звуковым и световым оборудованием, театральными креслами, компьютерной техникой.

«По национальному проекту «Культура» в Новосибирской области строятся новые дома культуры, ремонтируются детские школы искусств — делается всё для того, чтобы культура была доступна каждому жителю страны, вне зависимости от того, живём мы в центре Новосибирска или маленькой деревне.

Главное — чтобы мы помнили, что мы с вами — великий и единый народ, что Россия может гордиться своей историей и культурным наследием. Я говорю эти слова в год, который посвящён российской культуре, нашим национальным традициям — в этом наша сила и залог нашего будущего. Важно, чтобы Дом культуры стал тем местом, которое объединяет всех жителей посёлка», — отметила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в центр нацпроекта «Культура» поставлено расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов.