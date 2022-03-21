Абакан, 21 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Заключительным этапом операции по денацификации Украины должен стать Международный военный трибунал. Об этом в своём Telegram-канале 21 марта сообщил политолог Олег Николаев (Хакасия — Севастополь).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Не будет трибунала — не будет окончательного результата», — отметил он.

По словам Николаева, необходим справедливый процесс, осуждающий действия нацистов в Донбассе, в Киеве, Одессе, Мариуполе и других населённых пунктах, где они уничтожали мирное население: «Где просто убивали тех, кто мыслил не по-нацистски, кто защищал славянский мир».

«На скамье подсудимых должны сидеть Виктор Ющенко, Пётр Порошенко, Владимир Зеленский, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Валерий Гелетей, Виктор Муженко, Алексей Резников, Валентин Наливайченко, Валерий Залужный. Этот список неполный. Он обязательно будет дополнен. Потому что всё это время прокуратуры России, Донецкой и Луганской областей вели работу по сбору доказательств и свидетельств нацистских преступлений украинской власти. Эта работа продолжается. И будет продолжена. Главное, чтобы результаты этой работы вошли в основу будущего военного трибунала», — пишет политолог.

Он подчеркнул, что преступников должны осудить сами жители Украины, Луганской и Донецких Республик: «Важно, чтобы этот трибунал был публичным и международным. Чтобы журналисты всего мира освещали этот процесс».

Политолог также призвал «взять на вооружение опыт Израиля по поиску и наказанию нацистских преступников после Второй мировой войны».

«Нацистские преступники должны знать, что за преступлением обязательно последует наказание. И наказание именно от того самого народа, против которого эти преступления совершались. Нужно закончить то, что не было сделано после окончания Великой Отечественной войны. Это будет хорошим уроком для политической верхушки Запада, которая этот нацизм взращивала и преступления против человечности поощряла. Нужен трибунал. Обязательно нужен. Без трибунала денацификацию не завершить», — подытожил он.

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