Москва, 21 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении телеведущей украинского телеканала «1+1» Натальи Мосейчук. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба СК России.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

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Женщина в эфире телеканала произнесла угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей. Отмечается, что Мосейчук высказала человеконенавистническую позицию и реальные угрозы. Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела привлечь ведущую к установленной законом ответственности.

Отмечается, что после сбора необходимых сведений Мосейчук будет объявлена в международный розыск.