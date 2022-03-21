Лашкаргах, Афганистан, , 10:30 — REGNUM Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гильменд объявили об обнаружении лаборатории по производству наркотиков. СМИ, близкие к радикалам, сообщили, что лаборатория находилась в местности Дехмзанг уезда Гиришк, и что в помещении было изъято некоторое количество наркотиков. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Нарколаборатория Prokuror-kaluga.ru

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, ООН объявила, что производство наркотиков в стране по сравнению с прошлым годом увеличилось, а торговля запрещёнными наркотическими веществами составляет главную часть доходов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль, в Афганистане было собрано 6900 тонн наркотиков