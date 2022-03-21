Лашкаргах, Афганистан, 21 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гильменд объявили об обнаружении лаборатории по производству наркотиков. СМИ, близкие к радикалам, сообщили, что лаборатория находилась в местности Дехмзанг уезда Гиришк и что в помещении было изъято некоторое количество наркотиков. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Prokuror-kaluga.ru Нарколаборатория

После того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, ООН объявила, что производство наркотиков в стране по сравнению с прошлым годом увеличилось, а торговля запрещёнными наркотическими веществами составляет главную часть доходов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, после того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль, в Афганистане было собрано 6900 тонн наркотиков.