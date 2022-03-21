Ярославль, 21 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Ярославле пострадавшие от действий компании «Харсов Рус» не могут получить вложенные деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал один из потерпевших.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, 1 ноября 2021 год УМВД по Ярославской области сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве и задержании директора фирмы. «Харсов Рус» привлекало деньги ярославцев и жителей других регионов, обещая доход в размере до 10 процентов в месяц, до 120 процентов годовых. В договорах было зафиксировано, что рисковый капитал составляет 30%, сохранность капитала 70%. Однако в 2020 году компания перестала выплачивать дивиденды и отказалось возвращать средства вкладчикам.

На момент возбуждения уголовного дела к «Харсов Рус» и ее директору были поданы десятки судебных исков, компания вошла в процедуру банкротства. Недавно состоялось очередное собрание кредиторов. То, что услышали пострадавшие, их не утешило.

«Как рассказал конкурсный управляющий, денег у организации и у директора компании нет и найти их сейчас сложно невозможно. Росфинмониторинг и ЦБ отказали в помощи. В основном все деньги в компанию приходили наличными, менеджеры отдавали их заместителю директора, а тот уже лично директору, на счета компании средства не заводились. Некоторые средства заводились в «Interactive Brokers» и выводились, но намного меньше, чем суммы пострадавших. Поиски активов директора ведутся самим управляющим. Пока есть информация о двух машинах марки «Мерседес», осталось установить их фактическое местонахождение. Есть квартира во Фрунзенском районе, но она в залоге», — рассказал один из кредиторов компании.

По словам потерпевшего, всего от действий «Харсов Рус» пострадали около 200 жителей Ярославской области и Москвы, речь идёт о сотнях миллионов рублей.

Между тем, как стало известно, директор компании после задержания был отпущен на свободу. Первоначально следствие обратилось в Кировский районный суд с ходатайством об избрании меры пресечения, однако позже производство по ходатайству было прекращено. Потерпевшие недовольны этой ситуацией. Они опасаются, что обманувший их бизнесмен не получит реального наказания, а деньги так и не будут возвращены.