Донецк, 21 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Жители освобождённой части Мариуполя покидают город, однако в районах, остающихся под контролем украинских националистов, эвакуация затруднена. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Council.gov.ru Денис Пушилин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Он отметил, что военнослужащие и добровольцы выводят гражданских лиц из освобождённых районов. Эвакуация идёт поэтапно, предусмотрены дополнительные точки, откуда люди могут переместиться в безопасное место.

«Но сейчас ситуация, к сожалению, не меняется в тех районах, которые ещё остаются под контролем нацбатов. Это усложняет и так непростую гуманитарную ситуацию», — сказал Пушилин.

По его словам, жители Мариуполя находятся в ужаснейшем состоянии, у части из них нет еды и воды. Националисты их по-прежнему не выпускают, они стараются прикрываться людьми. Единственное спасение — районы под контролем ДНР, отметил Пушилин.

Читайте также: За сутки из Мариуполя в ДНР эвакуировали 466 человек