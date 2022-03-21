21 марта 2022 | Время чтения 4 мин

В Закавказье появляются наметки новой геополитики, которая внешне к украинским событиям вообще не имеет никакого отношения. Но это вписывается в глобальную геополитическую игру. И масштабы перемен, которые наступят после Украины в регионе, могут оказаться в значительной степени неожиданными.

Станислав Тарасов, , 12:28 — REGNUM Украинский кризис вызывает повышенное внимание в Закавказье. Местные издания пестрят броскими заголовками, экспертное сообщество пытается спрогнозировать дальнейшее воздействие украинского фактора на развитие событий в регионе. Начинает приходить общее понимание того, что вокруг Украины столкнулись интересы России, Евросоюза и США, и это обусловило выход, по сути, внутригосударственного кризиса на региональный и глобальный уровень. Существует также осознание и того, что политика России в регионе будет меняться, но никто не знает, как.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По факту сейчас, если оценивать ее через призму событий на Украине, позиция трех государств Закавказья выглядит следующим образом. Грузия целиком на стороне «коллективного Запада». Несмотря на подписанную с Россией накануне военной операции России на Украине союзническую декларацию, Баку официально занял нейтральную позицию, а почти все находящиеся под контролем азербайджанских властей медиа поддерживают позицию Киева. Хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев и МИД воздерживаются от прямых заявлений. Лишь помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о важности урегулирования конфликта между Россией и Украиной путем переговоров и дипломатических шагов на основе принципов «сохранения суверенитета стран и их территориальной целостности». При этом Баку сообщил об оказании гуманитарной помощи Украине, получив за это благодарность от украинского президента Владимира Зеленского. Существует и серьезный фактор Турции, которая пытается выступить с посреднической миссией между Москвой и Киевом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сочи. 2021 Kremlin.ru

Что касается Армении, то она также заняла нейтральную позицию. Но есть нюансы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценивает ситуацию глубже. «Если мы проанализируем события последнего периода, в том числе произошедшие с нами, то увидим, что с 2013—2014 годов начались геополитические тектонические события, которые продолжаются по сей день, — говорил он. — И именно эта геополитическая ситуация повлияла на ситуацию в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это очень очевидно и доказуемо». Что наталкивает на мысль о проектном и управляемом характере происходящих геополитических изменений. В реакции практически всех закавказских стран просматривается двоякость, скрытое беспокойство и желание сохранить нейтралитет в сложившихся условиях. Как считают эксперты, «эти государства сохраняют торгово-экономические и прочие связи с Москвой, и их позиция все больше напоминает своеобразное «движение неприсоединения» в миниатюре». Но Россия в определенной мере утратила монополию на геополитическое лидерство в регионе.

Если оценивать положение по внешнему контуру, то ясно, что после украинского кризиса для стран Закавказья будут заметно сокращаться шансы в пользу европейского выбора и расширяться горизонты евразийской интеграции. Будут максимально сокращаться и возможности НАТО для освоения Грузии. На проекте присоединение Киева и Тбилиси к этому военно-политическому блоку уже сейчас можно ставить крест. Более того, после «украинской увертюры» начнется изгнание США из региона. То есть, как пишет американский эксперт Дэниел Трейсман, в Закавказье будет происходить «оценка украинской добавленной стоимости в динамике с переходом в кумулятивный эффект». Его главный смысл: Россия, продвигая свои интересы, не должна восприниматься в республиках региона как «агрессор», «оккупант» или «старший брат». При этом она должна и будет вводить в свою политику ревизионистские практики селективного характера. Так, под вопросом остается проблема территориальной целостности Грузии, но не Азербайджана. Именно этот вопрос предопределил отношения Москвы с Баку и Анкарой в выстраивании на данный момент оптимальной для себя системы регионального баланса сил.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу Kremlin.ru

После второй карабахской войны стало очевидным, что крупная война между Азербайджаном и Арменией маловероятна, как и невелики шансы реанимировать военный конфликт в Нагорном Карабахе. Это можно рассматривать не только с точки зрения сдерживания конфликтующих сторон, но и с точки зрения предотвращения попыток Запада расширить свое влияние в регионе. В этой связи не случайно и то, что Москва позитивно восприняла предложенный Анкарой геополитический проект «3+3» (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) по созданию региональной системы безопасности без участия ЕС и США. При этом важно отметить, что логика участия России в этом проекте не типична. Такой механизм носит промежуточный, больше тактический характер, но в этом формате возможна нормализация отношений между Турцией и Арменией, разблокировка всех региональных коммуникаций, открытие восточной границы Азербайджана с Арменией, ее западной границы с Турцией.

Москва ставит на разблокирование транспортных коммуникаций как на способе неполитического (прагматического) втягивания Баку, Еревана, Тегерана и Анкары в новый геополитический процесс. Уже появились его наметки, которые внешне к украинским событиям не имеет никакого отношения. Но это вписывается в глобальную геополитическую игру, масштабы которой могут оказаться для многих в значительной степени неожиданными.