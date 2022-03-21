Рыбинск, Ярославская область, 21 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области утром 21 марта «Great Wall Hover» столкнулся с такси «Reno Logan». Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ярославской области.

76.mchs.gov.ru Место ДТП

ДТП случилось в 7:43 утра на перекрёстке улиц Халтурина и Пятилетки. 57-летний водитель внедорожника и 63-летний таксист с травмами были доставлены в больницу.

На месте аварии работали 7 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.