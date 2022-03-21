Донецк, 21 марта 2022, 10:24 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибра 122 мм, сообщило 21 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства добавил, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.