Сорочинск, Оренбургская область, , 10:24 — REGNUM На Украине в ходе специальной военной операции погиб контрактник из Оренбургской области, уроженец Сорочинска Глеб Сова. Об этом сообщает администрация Сорочинского городского округа.

Глеб Сова Sorochinsk56.ru

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«Достойный сын своей земли, он выбрал делом жизни одну из самых мужественных и благородных профессий — защитника Отечества — и погиб, защищая женщин и детей, свою Родину от неонацизма. Глеб Сова до конца оставался верным военной присяге, мужественно и стойко, с честью, достойной своих предков, выполнял свой воинский долг, как истинный герой и патриот», говорится в сообщении мэрии.

Губернатор и правительство Оренбургской области, администрация и жители Сорочинского городского округа выражают глубочайшие соболезнования родителям, супруге, близким и друзьям Глеба Совы.

Напомним, 20 марта в Оренбурге прошли похороны контрактника Данила Лазарева. Он также погиб во время спецоперации на Украине. Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

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