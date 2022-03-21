Сеул, , 10:24 — REGNUM В период с 1 по 20 марта экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 10,1%, до $37,3 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Экспорт Pixabay.com

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт увеличился на 26,4%.

Экспорт полупроводников вырос на 30,8%, нефтепродуктов — на 79%, устройств беспроводной связи — на 8,1%. С другой стороны экспорт автозапчастей сократился на 9,1%, легковых автомобилей — на 18,1%.

Экспорт в Гонконг упал на 24%, в ЕС — на 3,9%, однако экспорт в Китай, напротив, вырос на 11,3%, США — на 6%, Вьетнам — на 30,3%, Японию — на 2%.

Импорт в Южную Корею с 1 по 20 февраля также вырос на 18,9%, до $39,33 млрд.

Импорт сырой нефти увеличился на 57,8%, нефтепродуктов — на 52,5%, полупроводников — на 24%, газа — на 114,3%. Однако импорт легковых автомобилей сократился на 31,2%.

Импорт из Австралии вырос на 43,7%, Саудовской Аравии — на 95,6%, России — на 31,8%, Китая — на 10,7%, США — на 14,1%, Японии — на 14,1%. С другой стороны поставки из ЕС сократились на 12,9%.