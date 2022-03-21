Донецк, 21 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В представительстве республики проинформировали, что в 10:05 21 марта украинские формирования открыли огонь со стороны населённого пункта Красногоровка. В сторону Петровского района Донецка было выпущено семь снарядов калибром 152 мм и десять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные открыли огонь по населённому пункту Пантелеймоновка.