Москва, , 10:24 — REGNUM Московские предприятия, занятые в сфере транспорта, продемонстрировали рост налоговых поступлений в городской бюджет. Об этом 21 марта сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Москва

Поступления по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и по специальным налоговым режимам от этих организаций в 2021 году достигли 58,7 миллиарда рублей. Это на 42,3% превышает показатели 2020 года и на 23,8% — 2019 года.

«Из этой суммы 60% приходится на НДФЛ — 35,4 миллиарда рублей, что на 4,2% превышает показатели 2020 года и на 11% — 2019 года. Поступления по специальным налоговым режимам составили 2,9 миллиарда рублей, по сравнению с 2020 годом они выросли на 68,4%, с 2019 — на 50,7%», — уточнил Ефимов.

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