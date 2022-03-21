Якутск, , 10:26 — REGNUM Софинансирование выплаты пособий на якутян в возрасте 8−16 лет обойдётся республике в 412 млн рублей. Об этом написал в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Эта сумма была названа в ходе заседания оперативного штаба Якутии по развитию экономики региона в условиях санкций. Там также обсуждалась необходимость выделения средств на создание запасов лекарств.

Ещё одной задачей стал закуп материалов для работ по реализации программы «1000 дворов». ИХ приобретение должно быть централизованным, констатировал глава республики.

«Это позволит сэкономить часть средств, исполнить программу своевременно и качественно», — отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, пособие, введение которого анонсировано президентом РФ Владимиром Путиным, в Амурской области будут получать родители около 40 тыс. детей. Прожиточный минимум на ребёнка в регионе составляет 15,6 тыс. рублей.