Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали кондуктора по подозрению в сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Severpost.ru Уголовное дело

С сообщением о том, что девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны неизвестного мужчины, в полицию Невского района вечером 18 марта обратился 36-летний отец ребенка. Как ему стало известно, его дочь с июня по сентябрь 2021 года неоднократно вступала в половую связь с мужчиной, с которым познакомилась через социальную сеть.

«По данному факту ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраст)», — уточнили в ведомстве.

Вечером 20 марта у дома 2 по проспекту Елизарова полицейские задержали 37-летнего кондуктора общественного транспорта. В настоящий момент подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.