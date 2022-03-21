Уфа, , 10:22 — REGNUM Потепление до +4°С ожидается в Башкирии. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снегопад Fanaru.com

Так, 22 марта в республике ожидается снег, переходящий в мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 15 °C, днем может потеплеть до +2°С.

23 марта в регионе может также пройти небольшой снег, переходящий в мокрый снег. Ночью столбик термометра может опуститься до — 15 °C, днем температура воздуха может прогреться до +4°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители некоторых микрорайонов башкирского Баймака оказались в снежном плену.