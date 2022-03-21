Кандагар, Афганистан, 21 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Пограничники в Кандагаре заявили, что арестовали двух человек в связи с контрабандой оружия в Пакистан. Это произошло на фоне недавних сообщений об увеличении поставок оружия и военной техники в Пакистан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Мохаммад Дауд, представитель 205-го армейского корпуса «Аль-Бадр», сказал, что контрабандисты были арестованы вечером 19 марта.

По его словам, пограничники задержали их при попытке переправить большое количество оружия через «Линию Дюранда». Мохаммад Давуд добавил, что при задержании было изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Необходимо отметить, что в последнее время по приказу министра обороны усилены ночные патрули в приграничных с Пакистаном районах.

Это не первый случай ареста за контрабанду оружия в Пакистан. Ранее по аналогичным обвинениям было арестовано несколько человек.