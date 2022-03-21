Джакарта, , 10:21 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объявила об эвакуации девяти граждан Индонезии с Украины, сообщает CNN Indonesia.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

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«Мы благодарны за то, что в настоящее время девять граждан Индонезии из города Чернигов находятся с нами, в безопасности», — заявила глава МИД Индонезии в ходе пресс-конференции.

По словам Ретно Марсуди, девять граждан Индонезии пройдут медицинский осмотр перед возвращением в страну.

Граждане Индонезии работали на заводе на Украине с 2018 года.

Министерству иностранных дел Индонезии удалось вывезти с Украины 133 гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Индонезии на встрече АСЕАН+3 (данная площадка включает в себя страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, КНР, Японии и южная Корея) предложила создать специальный комитет для посредничества между Россией и Украиной.

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