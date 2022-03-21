Новосибирск, 21 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Новосибирская область один из природных очагов клещевого энцефалита — эндемичными являются 20 районов и три города, в которых проживают более 2,5 млн человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

«Начало эпидемического сезона по клещевому энцефалиту в 2021 году зарегистрировано 9 апреля — укус клещом на территории Новосибирской области в Ордынском районе в окрестности деревни Новый Шарап, что на месяц позже, чем в 2020 году (в 2020 году — 1 марта)», — напомнили в ведомстве.

По официальным данным, за 2021 году на территории региона зарегистрировано 16 857 случаев обращения с укусами клещей — на 21,6% ниже, чем за аналогичный период 2020 года (21 495). Были зафиксированы два летальных случая от заболевания клещевым вирусным энцефалитом.