Вашингтон, 21 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Информация, которую жители США получают о происходящем на Украине, не объективна. Действия России на украинской территории носят исключительно оборонительный характер, заявил бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун в интервью Real America’s Voice.

Victoria Pickering Роджер Стоун

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По его словам, российский президент Владимир Путин, начавший в феврале военную спецоперацию по защите Донбасса, «действует оборонительно, он не действует наступательно». Однако в мейнстримных СМИ об этом не пишут.

«Украина едва ли похожа на то, о чем нам говорят в СМИ. На деле украинцы использовали свою землю для размещения ракетных блоков двойного пуска», — заявил Стоун.

Он добавил, что украинские биолаборатории, получающие финансирование из США, «готовят бог знает какую чуму» против российского народа. При этом американские политики лицемерно заявляют о том, что на Украине нужно поддержать демократию.

Власти в Киеве, полагает экс-советник, сложно назвать демократическими. На Украине происходили аресты оппозиционных политиков, телеканалы закрывались из-за критики в адрес правительства.

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