Городищенский район, Пензенская область, 21 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Житель Городищенского района Пензенской области пострадал от мошенников при покупке 18 тонн сахара. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по региону.

Metapop.com Мошенник

На одном из интернет-сайтов мужчина нашел объявление о продаже сахара. О покупке он договорился по телефону и перечислил на банковский счет неизвестного 810 тыс. рублей. После этого товар так и не был поставлен, а злоумышленник перестал выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию.

ИА REGNUM напоминает, 37-летний житель Пензы наткнулся на мошенников при продаже через интернет электронного сертификата на авиабилеты стоимостью 40 тыс. рублей.

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