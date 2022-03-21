Москва, , 10:28 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского и его соратников надо поставить к стенке. Они достойны высшей меры наказания, выразил мнение депутат Госдумы Александр Бородай («Единая Россия») в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Зеленский Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». реж Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

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«У нас прибавилось количество людей, которых можно было бы осудить за военные преступления. Я считаю, что это [смертная казнь] была бы правильная мера. Главари, скорее всего, спасутся. Достать их достаточно сложно, а у меня душа болит по ним: по всем этим Зеленским, Арестовичам [cоветник главы офиса президента Украины Алексей Арестович], Резниковым [министр обороны Украины Алексей Резников] и прочим персонажам. Кого в первую очередь надо было бы ставить к стенке, так это их. Зеленского в первую очередь. Да, он марионетка сам по себе, но за его роль марионетки его как раз и надо поставить к стенке. Он этого весьма заслужил», — сказал Бородай.

По его словам, большая часть из украинских политиков находится на территории западных стран.

ИА REGNUM сообщало, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите республик Донбасса и демилитаризации Украины. Украинский президент Зеленский регулярно подтверждает якобы готовность к переговорам, однако отвергает возможность встречи с Путиным на Украине, в России или Белоруссии.