Постер, х/ф «Апокалипсис сегодня», реж. Фрэнсиса Форда Копполы, США, 1979

Москва, 14 апреля, 2018, 10:29 — ИА Регнум. «Апокалипсис сегодня» стал широко известен публике задолго до его выхода из-за долгого и трудного процесса съемок. Сценарий для фильма был готов еще в 1969 году. Его автор, Джон Милиус, отказался стать режиссером будущей картины. Он считал, что эта должность больше подходит Дорджу Лукасу.

Четыре года кинематографисты работали над фильмом, параллельно занимаясь другими проектами. Они хотели снимать ленту во Вьетнаме, где на тот момент шла война. Но компания Warner Bros. отказалась финансировать такой проект, поэтому его отложили в дальний ящик.

В 1974 году Коппола вернулся к идее снять «Апокалипсис сегодня» и предложил стать режиссёром сначала Джорджу Лукасу, а затем Джону Милиусу. Оба отказались, так как были заняты в других проектах. Тогда Коппола решил самостоятельно занять режиссерское кресло и снять фильм на собственные средства.

Съемки заняли около полутора лет. Монтаж картины — еще два года. Как признавался Коппола, для него это был тяжёлый процесс, так как фильм получался слишком длинным. Из-за этого приходилось выбрасывать целые сюжетные линии. В конце концов режиссер смонтировал трёхчасовой вариант фильма, который показали на фестивале в Каннах в 1979 году как неоконченную работу. Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь». Перед выпуском в широкий прокат «Апокалипсис сегодня» пришлось сократить до двух с половиной часов.

Проект «Иноекино» покажет режиссерскую версию фильма, которая длится 202 минуты. Показы пройдут в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск). В Москве фильм представит кинокритик Сергей Кудрявцев, в Санкт-Петербурге — кинокритик Михаил Трофименков.